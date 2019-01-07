Altın Küre şıklığı

76'ıncı Altın Küre Ödülleri için kırmızı halıya ilk adımlar atıldı.Hollywood'da ödül sezonunun ilk heyecanı olan Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) Beverly Hills'teki The Beverly Hilton'da gerçekleşecek. Heyecanla beklenen şov öncesi konuklar birer birer kırmızı halıdan geçiyor.
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