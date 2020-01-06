Kırmızı halıda eski aşıklar buluşması: 77'nci Altın Küre kırmızı halısından renkli görüntüler

Hollywood ünlülerinin aylardır hazırlandığı kırmızı halısında kelimenin tam anlamıyla bir şıklık yarışı yaşandı. Bu bir yana gecede çok konuşulan üç isim vardı: Brad Pitt, Jennifer Aniston ve Gwyneth Paltrow. Altın Küre kırmızı halısında bir anlamda "eski aşıklar buluşması" yaşandı. Brad Pitt'in ile bir zamanlar evli olduğu Jennifer Aniston ile daha önce nişanlanıp ayrıldığı Gwyneth Paltrow birbiri ardına kırmızı halıya çıktı. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.