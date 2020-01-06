Kırmızı halıda aile saadeti: Altın Küre'den renkli anlar
Bu yıl 77'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre (Golden Globes) ödüllerinde heyecan dorukta. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri bu gece Los Angeles'taki Beverly Hilton'da düzenlenen törenle dağıtılıyor. İşte kırmızı halıdan objektiflere takılanlar.
AFP, AP, REUTERS
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Sinemanın en yakışıklı James Bond'u Piernce Brosnan da tüm ailesiyle kırmızı halıdaydı. Brosnan'a gecede eşi Keely Shaye Smith'in yanı sıra iki oğlu Paris ve Dylan da eşlik etti. İki genç adalı sevgilileri de yalnız bırakmadı.
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Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor.
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Çiftin iki oğlu Paris (en solda) ve Dylan da geceye sevgilileriyle birlikte katıldı.
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Altın Küre'de gelenek olarak her yıl bir ünlünün çocuğu ya da çocukları sunucu olarak görev alıyor. Bu yıl bu görev için Brosnan kardeşler seçildi.
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Gecenin konukları da kırmızı halıda boy göstermeye başladı. İşte kırmızı halıdan ilk görüntüler.
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A.J. Gibson
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Billy Bush ve Jennifer Lahmer
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Jeannie Mai
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Jonathan Bennet
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Lili Milan
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Natalie Morales
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Renee Bargh
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Sofia Carson
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Sofia Carson
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Ryan Seacrest
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Kristin Cavallari
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Greta Gerwig bu yılın en iddialı filmlerinden biri olan Küçük Kadınlar (Little Women) ile konuşuldu.