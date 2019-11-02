'Kırmızı Halı' şıklığı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Ödüller sahiplerini buldu...
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Tören öncesi kırmızı halıda objektiflere poz veren sanatçılar, 'Öze Dönüş' vurgusu yaptı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 56'ıncı kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve ödül töreni gecesi gerçekleştirildi.
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Kırmızı halıda giydiği ışıltılı elbisesiyle göz kamaştıran Tuba Ünsal, bu yıl 'Öze Dönüş' temasıyla gerçekleştirilen film festivalinin daha farklı olduğunu belirtti. Ünsal, "Sinema, motivasyonla ilerleyen bir sanat dalı o yüzden eski şaşaasına kavuşmuş olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.
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Siyah elbisesiyle dikkati çeken İrem Sak, festivale katılmaktan çok keyif aldığını söyledi.
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ERCAM KESAL: UMARIM BU COŞKUSU DEVAM EDER
56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ilk kez katılan, kırmızı halıda mini elbisesiyle dikkat çeken Selin Şekerci, festivalin çok güzel geçtiğini belirtti.
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Son dönemde 'Çukur' dizisinde ‘İdris baba’ karakterini canlandıran Ercan Kesal, "2 senelik zorunlu bir ayrılığımız vardı. Şimdi Antalya Portakal Film Festivali’ne kavuştuk. Umarım sürekliliği ve bu coşkusu devam eder" dedi.
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Festivalde 'Onur Ödülü'ne layık görülen ünlü sanatçı Selma Güneri, 15 yaşında Antalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldığını ve 50 yılın boşa geçmediğini söyledi. Güneri, "Yeşilçam'ı yaşatmak lazımdı. Yeşilçam olmasaydı Türk Sineması olmazdı" dedi.
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Şıklığı ve güzelliğiyle göze çarpan oyuncu Demet Evgar ise "Ulusal tekrar geri döndüğü için çok mutluyuz. Severek inanarak film yaptık" dedi.
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Sevgilisi Hazal Ergüçlü'yle kırmızı halıda yürüyen yönetmen Onur Ünlü, törene film ekibiyle katıldığını, ulusala geri dönüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.
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MERT FIRAT: BU RUH ÇOK DEĞERLİ
56'ncı Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi Mert Fırat, eşiyle birlikte objektiflere poz verdi. Festivalle ilgili görüşlerini aktaran Mert Fırat, "Ulusal yarışma bu festivalin ruhu, buna geri dönmüş olması bizi başka heyecanlara sürükledi. Başarılı 10 film seyrettik. Filmler bizi heyecanlandırdı. Bu ruh çok değerli. Hepimizi üretime sevk eden Türkiye'nin dertlerini bakış açısını hissettiren, bizi dertlerde ya da sevinçlerde bir eden sinemadır" diye konuştu.
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Şarkıcı Şevval Sam, törende ödül vereceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Şam, "Türkiye'ye ve Antalya'ya çok yakışan bir festival" dedi.
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"BOZKIR" FİLMİ FESTİVALE DAMGASINI VURDU
Festivalde En İyi Film seçilen Ali Özel'in yönettiği "Bozkır", 10 ödülle en fazla ödül alan film oldu.
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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Bozkır" filmdeki rolleri ile Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal paylaştı.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Soluk" filminde canlandırdığı karakter ile Aslı İnandık oldu.
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En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Kronoloji" filminden Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven'e verildi.
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En İyi Kurgu Ödülü, "Bozkır" filminden Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakun İnanlı'ya, En İyi Müzik Ödülü, yine aynı filmden Hüseyin Özel'e, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü de Ümit Çakmaksoy'a verildi.
En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi de yine "Bozkır" filminden Ali Özel oldu.
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Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü ise "Küçük Şeyler" ve "Kronoloji" filmlerinden Selda Taşkın'a verildi.
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En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi ise "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel oldu. Ödülünü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan alan Özel, mutlu olduğunu ifade etti. Senaryoyu yazdıktan sonra çocuğu Deniz'e okuttuğunu anlatan Özel, Deniz'in kendisine önerilerde bulunduğunu belirtti. Özel, ödülünü oğlu Deniz için aldığını vurguladı.
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de "Bozkır" filmine verildi. Jüri Üyesi Mert Fırat'tan ödülünü alan Özel, teşekkür etti. - Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "Aşk, Büyü vs." ile "Küçük Şeyler" adlı iki filme verildi.
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İZLEYİCİ ÖDÜLÜ "BİLMEMEK FİLMİNE GİTTİ
İzleyici Ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" adlı filme, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Filim Ödülü, Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs." filmine, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü de "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel'e verildi.
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Ulusal Kısa Metraj yarışmasında jüri özel ödülü Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı Aylin Filmine verildi. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülüne ise Burcu Aykar'ın yönetmenliğini yaptığı "Ablam" filmi layık görüldü.
Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise jüri özel ödülüne Ruken Tekeş'in "Aether" adlı belgesine verildi. Bu kategoride En İyi Film ödülü ise Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Kadınlar Ülkesi" filmine gitti.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filminden Hamed Behdad, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise Brezilya ve Fransa ortak yapımı "Üç Yaz" filminden Regina Case oldu.
En İyi Yönetmen Ödülü "Şirin'in Kalesi" yönetmeni Reza Mirkarimi'ye, En İyi Film Ödülü de Joe Odagiri'nin yönettiği Japon yapımı "Zaman Her Şeyi Siler" filmine verildi. Önce Japonca konuşan Odagiri, Japonca çeviri olmayınca, "Çok teşekkür ederim." dedi.
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Gece, Cahit Berkay’ın film müziklerinden oluşan konseriyle sona erdi.