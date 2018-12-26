Kırmızı halı böylesini görmemişti

Her tören için ünlü modacıların kıyafetleri giyildi. Saçlar, makyajlar, aksesuarlar ona göre hazırlandı. Gelin ünlülerin bunca emek vererek hazırlandıkları o gecelere damgasını vuran kırmızı halı elbiselerini bir hatırlayalım.
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