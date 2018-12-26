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Kırmızı halı böylesini görmemişti

Bu yıl da gösteri dünyasının ünlüleri açılışlar, ödül törenleri derken bir kırmızı halıdan diğerine koşturup durdular.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BARCKOFT MEDIA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:
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Kırmızı halı böylesini görmemiştiNext

Her tören için ünlü modacıların kıyafetleri giyildi. Saçlar, makyajlar, aksesuarlar ona göre hazırlandı. Gelin ünlülerin bunca emek vererek hazırlandıkları o gecelere damgasını vuran kırmızı halı elbiselerini bir hatırlayalım.

İşte 2018'e damga vuran kırmızı halı elbiseleri.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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