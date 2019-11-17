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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
17 Kasım 2019 - 10:31,

Dünya onu kollarıyla tanımıştı! Ve ameliyat oldu

Dev kollarıyla dünya çapında ün elde eden 23 yaşındaki Kirill Tereshin bıçak altına yattı.

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Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki Kirill Tereshin, bisepslerine enjekte ettirdiğini söylediği sentol sebebiyle dünya çapında ün elde etti.

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Kaslarına enjekte ettirdiği sentol sebebiyle doku çürümesi ve deri fibröz dejenerasyonu geçiren Kirill Tereshin'in sağlık durumu günden güne daha kötüye gidiyor.

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Doktorların 61 cm kalınlığındaki kollarının kesilebilme ihtimali olduğu belirtilen Kirill Tereshin en sonunda bıçak altına yatmaya karar verdi.

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Talihsiz vücut geliştirme sporcusu için yardım kampanyası düzenleyen FC Krasnodar'da orta saha oyuncusu olan Pavel Mamayev'in eşi Alana Mamaeva da, ameliyat süreci boyunca Kirill'in yanındaydı.

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Ameliyat öncesinde Kirill sık sık, "Hazırım, korkmuyorum." dedi.

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O anlarda Kirill'in annesi de talihsiz oğluna destek için hazır bulundu.

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Ameliyatı yapan Doktor Dmitry Melnikov, Kirill'in kollarından sanılanın aksine sentol değil toplamda 6 litre vazelin benzeri bir jel çıkarıldığını söyledi.

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Sechenov Moskova Devlet Tıp Üniversitesi'nde gören yapan Doktor Melnikov, "Şu an için Kirill'in bir kolundaki hasarlı dokuyu çıkardım." dedi.

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Kirill'in kolundan çıkan petrol bazlı jel maddenin kol kasları boyunca yayıldığını belirten Melnikov, Rusya'da petrol bazlı jel madde ile plastik cerrahi yaptırmaya çalışan çok sayıda kişi olduğunu belirtti.

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Kirill'in kollarının ameliyat sonrası nasıl göründüğü şu an için bilinmiyor.

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Geçtiğimiz günlerde Rus Yeşil Dev lakaplı 18 yaşındaki Asxab Tamaev ile antrenman yaptığı anlara dair görüntüleri paylaşan Kirill Tereshin, bir sonraki MMA maçının yakın tarihte gerçekleşeceğine dair sinyal vermişti.

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İkili geçtiğimiz günlerde bir başka video daha paylaşmış ve Tamaev Asxab, Kirill Tereshin'in başındaki sıvı dolu şişeyi hedef tahtası olarak kullanmıştı.

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Tamaev Asxab'ın döner tekme atarak şişeyi tam 12'den vurduğu görüntüler 200 bine yakın görüntülenme aldı.

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Kirill Tereshin geçtiğimiz ay Rus blogger Oleg Mongol ile ringe çıkmıştı.

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Müsabakanın ilk dakikalarında Kirill Tereshin, rakibi Oleg Mongol'a birkaç yumruk darbesi atmayı başarsa da 3'üncü dakikanın sonunda nakavt olmuştu.

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61 cm kalınlığındaki kolları ile ün salan Kirill Tereshin'in mağlubiyeti akıllara Rus vücut geliştirme sporcusunun bu yılın ilk döneminde Rus tokatlama şampiyonu Vasiliy 'The Dumpling' Kamotskiy tarafından da yenilgiye uğrattığı anları getirmişti.

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The Dumpling, tokatlama müsabakasında Kirill Tereshin'i ilk darbede yere sermişti.

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Dünya onu kollarıyla tanımıştı! Ve ameliyat oldu

Dev kollarıyla dünya çapında ün elde eden 23 yaşındaki Kirill Tereshin bıçak altına yattı.

hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /
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