Dünya onu kollarıyla tanımıştı! Ve ameliyat oldu

Dev kollarıyla dünya çapında ün elde eden 23 yaşındaki Kirill Tereshin bıçak altına yattı.
KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama ekranı dün öğle saatlerinde YURTKUR internet sitesi üzerinden erişime açıldı. KYK burs sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla kendilerine kredi ya da burs seçeneklerinden hangisinin çıktığını öğrenebilen üniversiteliler, buna göre taahhütname onayına geçecek. Taahhütname onaylaması yapmayan öğrenciler, Ziraat Bankası tarafından verilecek olan BankKart'ları alma hakkına sahip olmayacak. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ekranı