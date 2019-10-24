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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA)
24.10.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Kıran kırana mücadele! İşte fiyatı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç bugün satışa sunuldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı açık artırmada 200 bin TL muhammen bedeli ile satışa çıkarılan Mercedes marka  34 GHB 34 plakalı otomobil, üst üste tekliflerin ardından Mehmet Lütfi Özkaya tarafından 512 bin liraya satın alındı.

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  • Kıran kırana mücadele İşte fiyatı
  • Kıran kırana mücadele İşte fiyatı
  • Kıran kırana mücadele İşte fiyatı
  • Kıran kırana mücadele İşte fiyatı
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İlk kez halka açık bir şekilde gerçekleştirilen müzayedede  açık artırmaya sunulan ilk araç Yenikapı’da sergilenen ve İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu’nun kullandığı belirtilen Mercedes marka makam aracı oldu. 185 bin 625 lira muhammen bedeli ile müzayedeye çıkarılan  34 ER 5875 plakalı otomobil açık artırmada 260 bin liraya alıcı buldu.

KİPTAŞ Zeytinburnu Konferans salonunda düzenlenen müzayedeye internet üzerinden de katılarak teklif verildi. Müzayede hakkında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Yüksek diyebileceğimiz bir katılım var.

Müzayedede yüksek bir satış yapmayı planlıyoruz. 110 milyon lira değerinde bir gayrimenkul piyasaya arz ettik.

Müzayede ile sosyal medyada 2-3 milyon arasında bir etkileşimimiz oldu. Bu rakama göre katılım daha az ancak bu gayrimenkul piyasasında ufak bir hareketlenme olduğunu gösteriyor. Bu müzayedede biz bunu amaçlamıştık. Araçlara 55-60, arsalara 20-25, dükkanlara da 15-20 katılımcı var” dedi.

FİYATLAR 20 BİN LİRA İLE 9 MİLYON ARASINDA

Müzayedeye ilginin yüksek olduğunu belirten Kurt, “Dükkanlar 586 bin liradan başlıyor, 7 milyon liraya kadar dükkanlarımız var. Arsalarda da 20 bin liradan, 8-9 milyona kadar çıkan fiyatlarımız var.

Büyük arsalara katılım çok. Muhammen bedellerin üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Ciddi bir rekabet ortamı yaratırsak gayrimenkullerimizin gerçek değerinden satılacağını öngördük. Sektörün neye nasıl tepki vereceğini görmenin en güzel yolu müzayedir. Sosyal medyada 3 milyona yakın etkileşim insanların gayrimenkulle ilgilendiğini gösteriyor” diye konuştu.

“ARAÇLARIN MALİYETİ YÜKSEKTİ. TASARRUF İÇİN SATIYORUZ”

Belediyeye ait 3 lüks aracında satılmasına ilişkin olarak, “Araçların maliyeti bize yüksekti, tasarruf amacıyla ve kaynak üretme amacıyla satıyoruz. Araçların da muhammen bedellerinin üzerinde satılacağını öngörüyoruz. Çünkü ciddi bir talep var” diye konuşan Kurt iki ay içerisinde yeni bir müzayede yapılacağını da duyurdu.

200 BİNDEN AÇILDI 512 BİNE SATILDI

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı açık artırmada 200 bin TL muhammen bedeli ile satışa çıkarılan Mercedes marka  34 GHB 34 plakalı otomobil, üst üste tekliflerin ardından Mehmet Lütfi Özkaya tarafından 512 bin liraya satın alındı. Koleksiyon için aldığını belirten Özkaya, "100 bin dolara kadar (574 bin lira) ilerleyecektim.

Bu ödediğimiz para da devlete gittiği için son derece müsterihim. Değerinde bir satış. Devletin hiçbir kuruşunu da zarara uğratmadan hakkaniyetle yapılan bir alışveriş. Rakiplerimin yaptığı tekliflere de gönül koymuyorum. Bir laf vardır “Hasan almaz, basan alır”. Halka açık bir müzayede olmasını son derece doğru buluyorum. Devam etmesini diliyorum. Bu araç 2009 yılında sonra vergisinin yüksek olması sebebiyle üretilmedi. Çok özel bir dizayn. Kısmet olursa ailenin koleksiyoneri olacak” diye konuştu.

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