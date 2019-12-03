Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte yeni kira artış oranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte yeni kira artış oranı
GeriEkonomi Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte yeni kira artış oranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
03 Aralık 2019 - 10:20,

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte yeni kira artış oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.87 oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

2

Kasım ayında enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.87 rakamı ortaya çıktı.

3

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.87 oldu.

4

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1158 lira

5

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1274 lira

6

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1390 lira

7

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1506 lira

8

Eski kira: 1400 lira

Yeni kira: 1622 lira

9

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1738 lira

10

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1853 lira

11

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1969 lira

12

Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2085 lira

13

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2201 lira

14

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2317 lira

15

Eski kira: 2200 lira

Yeni kira: 2549 lira

16

Eski kira: 2500 lira

Yeni kira: 2896 lira

17

Eski kira: 2750 lira

Yeni kira: 3186 lira

18

Eski kira: 3000 lira

Yeni kira: 3476 lira

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi