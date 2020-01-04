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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 14:58, /

Kira artış oranı 2020 yılında ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE enflasyon oranları.. İşte kiralara göre yapılacak artışın hesabı

Kiracı olan vatandaşlar zam döneminde kiralarına ne kadar artış yapması gerektiğini merak ediyor. Kira artış oranları, TEFE ve TÜFE enflasyon açıklamasının ardından netlik kazandı. Son 6 aylık enflasyon oranlarının belirlenmesiyle birlikte iş yeri ve konut için kira artış oranları belirlenmiş oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 olarak şekillendi. İşte, 2020 yılının TEFE ve TÜFE kira artış oranları

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1

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. 12 aylık enflasyonn yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı.Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

2

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1151 lira

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1267 lira

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1382 lira

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1497 lira

Eski kira: 1400 lira

Yeni kira: 1612 lira

3

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1727 lira

4

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1842 lira

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1958 lira

5

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2303 lira

6

Eski kira: 2750 lira

Yeni kira: 3167 lira

7

Eski kira: 3000 lira

Yeni kira: 3455 lira

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