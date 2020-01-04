Kira artış oranı 2020 yılında ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE enflasyon oranları.. İşte kiralara göre yapılacak artışın hesabı
Kiracı olan vatandaşlar zam döneminde kiralarına ne kadar artış yapması gerektiğini merak ediyor. Kira artış oranları, TEFE ve TÜFE enflasyon açıklamasının ardından netlik kazandı. Son 6 aylık enflasyon oranlarının belirlenmesiyle birlikte iş yeri ve konut için kira artış oranları belirlenmiş oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 olarak şekillendi. İşte, 2020 yılının TEFE ve TÜFE kira artış oranları
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Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. 12 aylık enflasyonn yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı.Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.