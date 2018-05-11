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    Kına için ada kapattılar, 'Kapalıçarşı' kurdular

    Hindistan’ın en ünlü iş adamlarından biri olan ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un başkanı ve Jr. Trump’ın ortağı Basant Bansal oğlunun düğünü için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti. 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için ada kapatıldı. 5 milyon dolar harcanan düğün için adaya tarihi kapalı çarşının minyatürü kuruldu.

    İHA
    11.05.2018 - 18:48 | Son Güncelleme:
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    Kına için ada kapattılar, Kapalıçarşı kurdularNext

    Hindistan’ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group'un başkanı ve Jr. Trump’ın ortağı Basant Bansal'ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek. İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum’un en büyük 2 deluxe otelini kapatan Bansal’ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

    Etiketler: HINDISTAN , kına gecesi , gündem

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