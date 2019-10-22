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Kına gecesinde öldürülmüştü, geriye bu fotoğraflar kaldı
Gaziantep'te kına gecesinde kayınbabası tarafından boğazı kesilerek öldürülen Eser Efsane'nin (32) annesi Meryem Fidan (67) o geceyi anlattı. Aynı gece gelinin kardeşi tarafından 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan acılı anne Fidan, "Oğlumun boğazının kesildiğini gözümle gördüm. Kör olası gözlerim görmeyeydi, yüreğimden çıkmıyor, gözlerim kör olaydı. Cani adammış o" dedi.
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