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'Kimsenin peşinden koştuğum yok'

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme'ye tatile gitmiş; iddiaya göre Boz, Alaçatı'daki Grande Spiaggia adlı kulüpte eğlenirken Eliz Sakuçoğlu ile karşılaşmıştı. ‘Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi’ haberleri de gündeme gelmişti. Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti

Hürriyet Haber
06.07.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:
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Kimsenin peşinden koştuğum yokNext

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme'ye tatile gitmiş; iddiaya göre Boz, Alaçatı'daki Grande Spiaggia adlı kulüpte eğlenirken Eliz Sakuçoğlu ile karşılaşmıştı. ‘Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi’ haberleri de gündeme gelmişti. Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti

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