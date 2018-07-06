'Kimsenin peşinden koştuğum yok'

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme'ye tatile gitmiş; iddiaya göre Boz, Alaçatı'daki Grande Spiaggia adlı kulüpte eğlenirken Eliz Sakuçoğlu ile karşılaşmıştı. ‘Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi’ haberleri de gündeme gelmişti. Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti
Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme'ye tatile gitmiş; iddiaya göre Boz, Alaçatı'daki Grande Spiaggia adlı kulüpte eğlenirken Eliz Sakuçoğlu ile karşılaşmıştı. ‘Murat Boz, eski sevgilisini fark etti ancak selam vermedi’ haberleri de gündeme gelmişti. Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti
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