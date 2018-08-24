Kimse gerçek olduğuna inanmadı! Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyor

Günümüzde sıklıkla kullanılan Instagram, her geçen gün yeni bir fenomen yaratıyor. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. Aralarında biri var ki inanılmaz...
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