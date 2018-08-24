Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Kimse gerçek olduğuna inanmadı! Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyor

Kimse gerçek olduğuna inanmadı! Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyor

.

Hürriyet Haber
24.08.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:
1 / 24
Kimse gerçek olduğuna inanmadı Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyorNext

Günümüzde sıklıkla kullanılan Instagram, her geçen gün yeni bir fenomen yaratıyor. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. Aralarında biri var ki inanılmaz...

Etiketler: mülteci , mülteci kampı , Nyakim Gatwech , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Kimse gerçek olduğuna inanmadı! Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyor

Kimse gerçek olduğuna inanmadı! Mülteci kampından çıktı ve şimdi dünya onu konuşuyor

Beşiktaş'ta büyük sürpriz! O da gidiyor...

Beşiktaş'ta büyük sürpriz! O da gidiyor...

En çok Merkel beğenildi

En çok Merkel beğenildi

Nuri Şahin de mi geliyor! Flaş gelişme...

Nuri Şahin de mi geliyor! Flaş gelişme...

Kapıkule'de gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi

Kapıkule'de gurbetçilerin 9 kilometrelik kuyruk çilesi

Kenan Sofuoğlu, tahta arabayla böyle kaza yapmış

Kenan Sofuoğlu, tahta arabayla böyle kaza yapmış

Hala geliyorlar! Yer yok ama kuyruk çok...

Hala geliyorlar! Yer yok ama kuyruk çok...

Zengin mi dediniz?

Zengin mi dediniz?

İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı

İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri