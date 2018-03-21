Kimse dönüp bakmadı

Ekrandan ya da beyazperdeden milyonlarca kişinin tanıdığı ünlülerin insan içine çıkmadığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle ABD'de birçok ünlü kendi özel araçları yerine toplu taşıma araçlarıyla seyahat ediyor. Elbette en çok tercin edilen de metro. Öyle ki bazen insanlar yanlarına oturan ya da kendilerine yer veren ünlüyü tanımıyor bile. İşte metroda objektiflere takılan ünlüler.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.