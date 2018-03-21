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Kimse dönüp bakmadı

Kucağında çocuğuyla metroda oturan bu ünlüyü kimse tanıyıp umursamadı.

Hürriyet Haber
21.03.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:
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Kimse dönüp bakmadıNext

Ekrandan ya da beyazperdeden milyonlarca kişinin tanıdığı ünlülerin insan içine çıkmadığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle ABD'de birçok ünlü kendi özel araçları yerine toplu taşıma araçlarıyla seyahat ediyor. Elbette en çok tercin edilen de metro. Öyle ki bazen insanlar yanlarına oturan ya da kendilerine yer veren ünlüyü tanımıyor bile. İşte metroda objektiflere takılan ünlüler.

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