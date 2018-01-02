Kimse bilmiyor! iPhone'ların hepsinde meğer...

iPhone kullanıcılarının pek çoğu aslında telefonlarının birçok özelliğinin farkında bile değil. Az sonra okuyacaklarınız iPhone'la aslında daha neler neler yapabileceğinizi gösterecek. İşte iPhone'un az bilinen özellikleri...
Az sonra iPhone'ların hepsinde olan; ancak hemen hemen kimsenin bilmediği müthiş bir özelliği öğreneceksiniz! İşte Whatsapp dahil yazıştığınız her yerde tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak o müthiş özellik...
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