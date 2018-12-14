Sandalyeler kırıldı ama yine de vazgeçmem

25 yaşındaki Sırp asıllı model Crown'ın tek arzunu dünyanın en iri kalçalı kadını olmaktı. Bunun için de gözünü bile kırpmadan bıçak altına yattı. Vücudunun diğer yerlerinden aldırdığı yağları kalçalarına yerleştirtti.
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