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Sandalyeler kırıldı ama yine de vazgeçmem

25 yaşındaki Natasha dünyanın en iri kalçalı kadını olmak istiyor ve ekliyor "Hiçbir şey beni durduramaz."

Hürriyet Haber
14.12.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:
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Sandalyeler kırıldı ama yine de vazgeçmemNext

25 yaşındaki Sırp asıllı model Crown'ın tek arzunu dünyanın en iri kalçalı kadını olmaktı. Bunun için de gözünü bile kırpmadan bıçak altına yattı. Vücudunun diğer yerlerinden aldırdığı yağları kalçalarına yerleştirtti.

FOTOĞRAFLAR:BACKGRID UK

Etiketler: natasha crown , iri kalça , botched doctors

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