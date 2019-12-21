Kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Eski kimliğin geçerlilik tarihi nedir?





İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.







Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda; randevu tarihinden en az yarım saat önce randevunuzu iptal etmeniz gerekmektedir. 2 (iki) defa iptal işlemi yapılmadan randevulara gidilmediği takdirde; aynı veya farklı bir belge tipi için 1 ay boyunca yeni bir randevu alınamayacaktır. Sistemden olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için; aldığınız randevu tarihini takip ediniz ve randevu tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz.



15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.