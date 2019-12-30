2019’un son günlerinde en çok araştırılan konulardan biri de kimlik ve ehliyet yenilemede son gün tarihi oldu. Kimlik ve ehliyet yenileme tarihlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar son gün araştırması yapıyor. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman?
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1
Kimlik ve ehliyet yenileme süreci devam ediyor. 2017 yılında getirilen yeni düzenleme ile ehliyet ve kimliklerde çipli döneme geçildi. Şimdi gözler verilen sürenin dolacağı tarihte. Henüz kimlik ve ehliyetlerini yenilememiş olanlar, bir takım yaptırımlarla karşılaşmamak adına son gün araştırması yapıyor. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman?
2
KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?
2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve internette "e-kimlik" sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek.
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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık RaporuSürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu2 adet biyometrik fotoğrafKan grubunu belirtir belge veya yazılı beyanAdli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi