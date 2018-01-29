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Uçak mühendisi olacaktı kendini dizi setlerinde buldu

Şimdi şöyle bir düşünün. Üniversiteye başlarken ya da daha lise sıralarındayken ileride hangi mesleği yapmayı planlıyordunuz? Peki ya şu anda o hayal ettiğiniz mesleği yaparak mı hayatınızı kazanıyorsunuz?

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 12:52 | Son Güncelleme:
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Uçak mühendisi olacaktı kendini dizi setlerinde bulduNext

Her ne kadar bazıları hayallerini gerçeğe dönüştürmüş olsa da eğitimini aldığı alanın çok dışında mesleklere yönelenlerin sayısı daha fazla. Peki bugün ekranda ya da sinemaya izlediğiniz oyuncuların hangi dallarda yüksek öğrenim gördüğünü biliyor musunuz?

Elbette bazıları konservatuar eğitimi alarak hayallerine uzanan yolda emin adımlarla ilerledi ama bazıları da tamamen kaderin bir oyunu ile kendini dizi ya da film setlerinde ya da tiyatro sahnesinde buldu.

Bakalım hangi oyuncular hangi okulları bitirdi hangi dallarda eğitim gördü.

Etiketler: ÜNLÜLER NEREDEN MEZUN , ünlüler nerede okudu , ünlüler hangi dallarda eğitim gördü

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