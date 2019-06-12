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Kimler malulen emekli olabilir?

Çalışma sırasında iş kazası, meslek hastalığı ya da hastalık nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler malulen emekli olup emekli aylığı almaya hak kazanıyor.

Noyan Doğan - Hürriyet Gazetesi
12.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Kimler malulen emekli olabilirNext

Okuyuculardan malullük, malullük aylığı ve vazife malullüğü ile ilgili çokça sorular alıyorum. Birkaç örnek vereyim. Bir okuyucum, “İşyerinde çalışırken rahatsızlığım nedeniyle tek böbreğimi aldılar, emekli olabilir miyim?” diye soruyor. Bir başka okuyucum, “Eşim meme kanseri, sol memesi alındı, emekli olabilir mi?” diye merak ediyor.

Etiketler: malül , maaş , haberler

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