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Kimler geldi kimler geçti bu sahneden: Bir zamanlar gece hayatı

Yıllar, yıllar önce TV'nin ve diğer kitle iletişim araçlarının bu kadar yoğun olmadığı dönemde gece hayatı sinemalarda ya da tiyatrolarda yaşanırdı. Bazen de gazinolar buluşma ve eğlence yeri olurdu.Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurmuş bir 'gazino kültürü' vardı bir dönem. Nice ünlü sanatçı sahnede hayranlarıyla buluşur, hatta bazı sinema ünlüleri de zaman zaman gazino sahnelerinde şarkı söylerdi. Sonra TV'ler yaygınlaştı. Sevilen sanatçılar evlerin en güzel odalarına, baş köşeye konuk oldu bu sihirli ekran aracılığıyla.

FOTOĞRAFLAR: DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
13.12.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:
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Kimler geldi kimler geçti bu sahneden: Bir zamanlar gece hayatıNext

Sonra da popüler kültür, günümüze evrildi, modernleşti.

Her dönemin olduğu gibi artık geçmişte kalan dönemlerin de ünlüleri vardı. Bazılarını bugün hala yeni kuşaklar tarafından tanınıp sevilen, bazıları artık daha sakin hayatlar süren. Hatta bazıları alkışlarla hayat sahnesinden çekilen...

FOTOĞRAFLAR: DEPO PHOTOS

Etiketler: magazin tarihi , bir zamanlar magazin dünyası

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Kimler geldi kimler geçti bu sahneden: Bir zamanlar gece hayatı

Kimler geldi kimler geçti bu sahneden: Bir zamanlar gece hayatı

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