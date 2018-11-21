Kimin aklına gelirdi ki!: Benzerliğin böylesi

Hiç aklınıza gelir miydi, Türkiye'nin ünlü çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu ile İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle ve Prens Harry arasında ilginç bir benzerlik olacağı. İşte iki ünlü çift arasındaki o ortak nokta.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET ARŞİV
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun birbirlerine aşık oldukları ortaya çıktığında bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bazıları onların ilişkisine çok uzun zaman tanımasa da onlar 2014 yılında evlendiler. O günden bu yana da evliliklerini uyumlu bir şekilde sürdürüyorlar. Belli ki aşkları hala ilk günkü gibi taptaze. Çünkü birlikte gittikleri her yerde hep el ele görüntüleniyorlar. Birbirlerine olan sevgilerini bu şekilde ifade etmekten çekinmiyorlar.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, HÜRRİYET ARŞİV
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