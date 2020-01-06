Kimi kelebek gibi gitti kimi hediye paketi gibi: 77'nci Altın Küre kırmızı halısından renkli görüntüler
Oscar ödüllerinin habercisi sayılan Altın Küre (Golden Globes) ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yıl 77'nci kez düzenlenen tören ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da gerçekleşti. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen ödüllerin kırmızı halısında da renkli anlar yaşandı. İşte 77'nci Altın Küre Ödülleri'nin yıldızlar geçidine dönüşen kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
AFP, AP, REUTERS
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Hollywood ünlülerinin aylardır hazırlandığı kırmızı halısında kelimenin tam anlamıyla bir şıklık yarışı yaşandı. Bazı ünlüler tam not aldı ama bazılarının seçimleri özellikle sosyal medyada espri konusu oldu. İşte ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri.
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Scarlett Johansson gecenin en gösterişli kıyafetlerinden birini giydi.
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Johansson'un elbisenin kuyruğu ve üzerindeki fiyonk dikkat çekti.
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Nicole Kidman'ı eşi Keith Urban yalnız bırakmadı.
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Kidman da kırmızı tercih eden ünlülerden.
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Charlize Theron, iddialı iki rengi bir araya getiren kıyafetiyle dikkat çekti.
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Theron, sezonun en çok konuşulan filmlerinden Bombshell ile tam not aldı.
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Kırmızı halıda sık sık deneysel tasarımlar giyen Blanchett bu yıl da kuralını bozmadı.
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Cate Blanchett, kelebeği andıran kıyafetiyle ilgi çekti. Fakat onun bu seçimi bazılarını memnun ederken bazıları da pek başarılı bulmadı.
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Taylor Swift iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.
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Swift'in eteğini kırmızı halıda pozuna bir yardımcısı hazırladı.
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Jennifer Lopez'in kıyafeti sosyal medyada hediye paketine benzetildi.
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Lopez'e nişanlısı Alex Rodriguez eşlik etti.
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Gecede çok konuşulan üç isim vardı: Brad Pitt, Jennifer Aniston ve Gwyneth Paltrow. Altın Küre kırmızı halısında bir anlamda "eski aşıklar buluşması" yaşandı. Brad Pitt'in ile bir zamanlar evli olduğu Jennifer Aniston ile daha önce nişanlanıp ayrıldığı Gwyneth Paltrow birbiri ardına kırmızı halıya çıktı. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
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Angelina Jolie ile zorlu bir boşanma süreci geçiren Brad Pitt kırmızı halıda.
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Pitt'in uzun süre nişanlı kaldığı ama evlenmeden yollarını ayırdığı Gwyneth Paltrow, şu anda Brad Falchuk ile evli. Ancak kırmızı halıya yalnız çıktı Paltrow.
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Jennifer Aniston objektiflere poz verirken son derece neşeliydi.
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Salma Hayek
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Kırmızı halının en ilgi çekici anlarından birine de iki sevgili Rooney Mara ve Joaquin Phoenix damga vurdu. Ünlü çift, kırmızı halıda fotoğrafçılara böyle ilginç bir şekilde poz verdi.
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Rooney Mara
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Joaquin Phoenix
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Sinemanın en yakışıklı James Bond'u Piernce Brosnan da tüm ailesiyle kırmızı halıdaydı. Brosnan'a gecede eşi Keely Shaye Smith'in yanı sıra iki oğlu Paris ve Dylan da eşlik etti. İki genç adalı sevgilileri de yalnız bırakmadı.
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Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor.
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Çiftin iki oğlu Paris (en solda) ve Dylan da geceye sevgilileriyle birlikte katıldı.
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Altın Küre'de gelenek olarak her yıl bir ünlünün çocuğu ya da çocukları sunucu olarak görev alıyor. Bu yıl bu görev için Brosnan kardeşler seçildi.
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Gecenin konukları da kırmızı halıda boy göstermeye başladı. İşte kırmızı halıdan renkli görüntüler.
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Jonathan Bennet
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Lili Milan
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Natalie Morales
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Renee Bargh
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Sofia Carson
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Ryan Seacrest
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Kristin Cavallari
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Greta Gerwig bu yılın en iddialı filmlerinden biri olan Küçük Kadınlar (Little Women) ile konuşuldu.
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Nina Parker
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Christina Applegate
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Winnie Harlow
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Kit Harington ve Rose Leslie
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Ellen de Generes geceye eşi Portia de Rossi ile katıldı.
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Gufu Mbatha Raw
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Margareth Qualley
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Margot Robbie
43
Ramy Youssef
44
Tiffany Haddish
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Sofia Vergara ve Joe Manganiello
46
Olivia Colman ve Tobias Menzie
47
Pedro Almodovar
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Elton John
49
Kathy Bates
50
Helen Mirren
51
Michelle Pfeiffer
52
Jason Bateman ve Amanda Anka
53
Moly Simms
54
Jodie Comer
55
Phoebe Waller Bridge
56
Rachel Brosnahan
57
Ramy Malek ve Lucy Boynton
58
Zoe Kravitz
59
Glen Close
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Isla Fisher
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Kerry Washington gecenin en cüretlar kıyafetlerinden birini giydi.
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Rachel Weisz
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Shailene Woodley
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Daniel Craig
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Laura Dern
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Saoirse Ronan
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Leonardo DiCaprio geceye yanında sevgilisi Camila Morrone olmadan katıldı.