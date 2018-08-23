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Kim'i bu hale getiren hayat bize neler yapmaz

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde Ã¼nlÃ¼lerinden Kim Kardashian yine olay yarattÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
23.08.2018 - 13:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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Kimi bu hale getiren hayat bize neler yapmazNext

Kanye West ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olan Kardashian, Ã¶nceki akÅŸam katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir davette bedenini saran pembe elbisesi ve 36 bin TL deÄŸerindeki Ã§antasÄ±yla dikkat Ã§ekti. Ama onu hem basÄ±nÄ±n hem de sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine taÅŸÄ±yan bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: kanye west , spanx

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