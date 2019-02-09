Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Kime benzediğini görünce şaşıracaksınız

Kime benzediğini görünce şaşıracaksınız

Siz de günümüzün önde gelen modellerini gördüğünüzde zaman zaman "Bu gülüşü bu duruşu bir yerden tanıyorum" düşüncesi gelmiyor mu?

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, AVALON

Hürriyet Haber
09.02.2019 - 11:25 | Son Güncelleme:
1 / 15
Kime benzediğini görünce şaşıracaksınızNext

Moda dünyasının cilvesinden midir bilinmez, çağımızın en çok defileye çıkan, en çok kazanan modelleri, 20 ya da 30 yıl öncesinin aynı durumda olan modellerine benziyor. Hatta öyle ki bazılarının benzerliği gerçekten de şaşırtıyor. Bazıları da efsane modelleri çağrıştırıyor attığı her adımla.

Bella Hadid de bu özelliğiyle görenleri şaşırtanlardan biri. İşte moda dünyasının efsaneleri ve onlara benzeyen genç kuşak modeller.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA, AVALON

Etiketler: moda dünyası , birbirine benzeyen modeller , birbirine benzeyen ünlüler

En Yeni Kelebek Galeriler

Survivor 2019 Türk Takımı Yarışmacı Adayları

Survivor 2019 Türk Takımı Yarışmacı Adayları

'İlk kar meselesini biraz abartmış olabiliriz!' Ünlülerden kar paylaşımları...

'İlk kar meselesini biraz abartmış olabiliriz!' Ünlülerden kar paylaşımları...

Canlı yayında her şeyi anlattı: 'İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı'

Canlı yayında her şeyi anlattı: 'İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı'

'O fotoğrafları silmeyeceğim!'

'O fotoğrafları silmeyeceğim!'

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün davetiyesi ortaya çıktı!

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün davetiyesi ortaya çıktı!

Sanatçıya biraz saygı

Sanatçıya biraz saygı

40’ıncı yaşa özel kutlama

40’ıncı yaşa özel kutlama

Aylin’in boyu çok uzun

Aylin’in boyu çok uzun

İrem Derici'nin yeni aşkı

İrem Derici'nin yeni aşkı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.