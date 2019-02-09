Kime benzediğini görünce şaşıracaksınız

Moda dünyasının cilvesinden midir bilinmez, çağımızın en çok defileye çıkan, en çok kazanan modelleri, 20 ya da 30 yıl öncesinin aynı durumda olan modellerine benziyor. Hatta öyle ki bazılarının benzerliği gerçekten de şaşırtıyor. Bazıları da efsane modelleri çağrıştırıyor attığı her adımla.
Bella Hadid de bu özelliğiyle görenleri şaşırtanlardan biri. İşte moda dünyasının efsaneleri ve onlara benzeyen genç kuşak modeller.
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