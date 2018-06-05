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Kim söyledi bacaklarımın kalın olduğunu

Ünlü model sosyal medyadaki "bacakları bu kadar uzun değil" söylentilerine böyle yanıt verdi.

Hürriyet Haber
05.06.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:
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Kim söyledi bacaklarımın kalın olduğunuNext

Moda dünyasının heyecanla beklediği CFDA Moda Ödülleri önceki gün New York'ta gerçekleşti. Brooklyn Müzesi'ndeki tören kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüştü. Törene, eski ve yeni kuşağın modelleri konuk olarak katıldı. Bunların arasında en çok dikkat çekeni ise son dönemde Instagram sayfasındaki paylaşımlarında bacaklarını photoshop ile olduğundan ince göstermekle suçlanan Kendall Jenner oldu.

Fotoğraflar: Backgrid USA  

Etiketler: Kendall Jenner , CFDA Moda Ödülleri , kim kardashian

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