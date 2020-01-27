Kim ne kadar net maaş alacak?

YÜZDE 40 VERGİ SINIR MAAŞ 53 BİN 310 LİRA



Bu yıla kadar ücretlilerden en fazla yüzde 35 oranında vergi kesiliyordu. Ücret ne kadar yüksek olursa olsun gelir vergisinin oranı yüzde 35’in üzerine çıkmıyordu. 2020’de yıl içi toplam (kümülatif) vergi matrahı 600 bin lirayı geçen üst düzey çalışanların bordrosunda artık yüzde 40 oranından vergi kesintisi görülecek. Yıl içi matrahın 600 bin lirayı bulması için o çalışanın aylık brüt ücretinin 53 bin 310 lirayı geçmesi gerekiyor. Aylık brüt maaşı 53 bin 310 lira ve altında olanlar için hiçbir şekilde yüzde 35’in üzerinde bir vergi hesaplaması yapılmayacak. Bu tutarın üzerinde aylık ücrete sahip çalışanların bordolarında yüzde 40’dan hesaplanmış vergi tahakkuk edecektir. Örneğin; aylık brüt ücreti 75 bin lira olan bir CEO’nun bordrosunda, ilk olarak eylül ayında ve sonraki üç ayda yüzde 40 oranından hesaplanmış vergi kesintisi görülecektir. Tablo 1’den görüleceği üzere ocak ayında net maaş 56 bin 514 lira iken, eylülde 43 bin 989 liraya düşecek, ekim ve sonraki aylarda ise 42 bin 664 lira olarak net maaş hesaplanacaktır.