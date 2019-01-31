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Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte tüm detaylar...

KIDEM tazminatının tavanı arttı, 6.017.6 lira oldu. Çalışanların hem sosyal hem mali hakları 2019 yılı ile birlikte değişti. Bu değişikliklerden biri de işçilerin işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı ile ilgili. İşte kim ne kadar kıdem tazminatı alacak ve yeni kıdem tazminatının detayları...

Noyan Doğan - Noyan DOĞAN
31.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak İşte tüm detaylar...Next

Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor ve bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor.

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