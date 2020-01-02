Kim Kardashian ve Kanye West'in ailesine beÅŸinci bebek geliyor
Daha 2020 yÄ±lÄ±na yeni girdik ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan bir bebek haberi geldi: Ä°ddialara gÃ¶re Kim Kardashian ve Kanye West, yÄ±l iÃ§inde beÅŸinci Ã§ocuklarÄ±nÄ± planlÄ±yor. Ama bu bebeÄŸi de Kardashian dÃ¼nyaya getirmeyecek.
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Ä°nternetteki Radar adlÄ± sitenin haberine gÃ¶re magazin basÄ±nÄ±nÄ±n Kimye olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã§ift, 2020 yÄ±lÄ±nda taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir bebek sahibi olmayÄ± planlÄ±yor. Ä°ddialara gÃ¶re bu konuda en Ã§ok Ä±srarlÄ± olan taraf ise Kanye West. Aileye yakÄ±n bir kaynak Kanye West'in, mirasÄ± iÃ§in olabildiÄŸince Ã§ok varise sahip olmak istediÄŸini belirtti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAMÂ
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Bu arada Ã§iftle ilgili ortaya atÄ±lan iddialar da evliliklerinin Ã§ok iyi gitmediÄŸi yolunda. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kardashian ve West birbirleriyle Ã§ok az konuÅŸuyorlar. Hatta eskisi gibi birlikte Ã§ok fazla zaman geÃ§irmiyorlar.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Buna raÄŸmen de evliliklerini yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar. Yine iddialara gÃ¶re, bu yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda 40 yaÅŸÄ±na girecek olan Kim Kardashian ise bunun hayatÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±, evliliÄŸi iÃ§in de son bir ÅŸans olmasÄ±nÄ± istiyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAMÂ
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Aileye yakÄ±n bir kaynak yeni bebeÄŸin bu yÄ±l iÃ§inde dÃ¼nyaya gelmesi gerektiÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ Kim Kardashian'Ä±n bu konuda "ÅŸimdi ya da asla" dediÄŸini de ileri sÃ¼rÃ¼yor. Son iki bebeÄŸine taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle sahip olan Kim Kardashian'Ä±n "hamilelik sÃ¼recini tamamen kontrol altÄ±nda tutamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in" bu durumdan zorlandÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Kim Kardashian ve Kanye West, ilk iki Ã§ocuklarÄ± 6 yaÅŸÄ±ndaki North ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Saint'e doÄŸal yÃ¶ntemlerle sahip oldu. DiÄŸer iki Ã§ocuklarÄ± 2 yaÅŸÄ±ndaki Chicago ve 8 aylÄ±k Psalm ise taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldi.