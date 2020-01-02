Kim Kardashian ve Kanye West'in ailesine beÅŸinci bebek geliyor

Aileye yakÄ±n bir kaynak yeni bebeÄŸin bu yÄ±l iÃ§inde dÃ¼nyaya gelmesi gerektiÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ Kim Kardashian'Ä±n bu konuda "ÅŸimdi ya da asla" dediÄŸini de ileri sÃ¼rÃ¼yor. Son iki bebeÄŸine taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle sahip olan Kim Kardashian'Ä±n "hamilelik sÃ¼recini tamamen kontrol altÄ±nda tutamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in" bu durumdan zorlandÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.



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