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Kim bilir ne kadar utanmÄ±ÅŸtÄ±r!

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z bu pozlarÄ± kime Ã§ektirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±, ardÄ±ndan kÄ±yamet koptu.

HÃ¼rriyet Haber
15.02.2018 - 13:29 | Son GÃ¼ncelleme:
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Kim bilir ne kadar utanmÄ±ÅŸtÄ±rNext

Model, oyuncu ve tasarÄ±mcÄ± ElizabetH Hurley, bir sÃ¼redir sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bikinili ve mayolu pozlarÄ±yla gÃ¼ndem yaratÄ±yordu. Ancak 52 yaÅŸÄ±ndaki Hurley'in o fotoÄŸraflarÄ± kime Ã§ektirdiÄŸini anlatmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.

FotoÄŸraflar: Instagram Â

Etiketler: elizabeth hurley , damien hurley , steve bing

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