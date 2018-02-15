Kim bilir ne kadar utanmÄ±ÅŸtÄ±r!

Model, oyuncu ve tasarÄ±mcÄ± ElizabetH Hurley, bir sÃ¼redir sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bikinili ve mayolu pozlarÄ±yla gÃ¼ndem yaratÄ±yordu. Ancak 52 yaÅŸÄ±ndaki Hurley'in o fotoÄŸraflarÄ± kime Ã§ektirdiÄŸini anlatmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.
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