Kilometrelerce öteden şok sözler: Geç olmadan düğünü iptal edin.

Meghan'ın ağabeyinden zehir zemberek sözler: Harry hayatının hatasını yapıyorsun İngiltere iki hafta sonra gerçekleşecek olan kraliyet düğününe hazırlanırken kilometrelerce öteden beklenmedik bir çıkış geldi.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK, Pacific Coast
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