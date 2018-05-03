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Kilometrelerce öteden şok sözler: Geç olmadan düğünü iptal edin.

Tüm dünya 19 Mayıs'taki düğünün heyecanını yaşarken beklenmedik bir çıkış geldi.

Hürriyet Haber
03.05.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:
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Kilometrelerce öteden şok sözler: Geç olmadan düğünü iptal edin.Next

Meghan'ın ağabeyinden zehir zemberek sözler: Harry hayatının hatasını yapıyorsun İngiltere iki hafta sonra gerçekleşecek olan kraliyet düğününe hazırlanırken kilometrelerce öteden beklenmedik bir çıkış geldi.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK, Pacific Coast

Etiketler: meghan markle , prens harry , thomas markle jr

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