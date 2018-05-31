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    Haberler >Dünya>Kiloları yüzünden 6 kez düşük yapmıştı! Model oldu son hali inanılmaz!

    Kiloları yüzünden 6 kez düşük yapmıştı! Model oldu son hali inanılmaz!

    Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi. 6 kez düşük yaptı yılmadı ve 71 kilo verdi. O şimdi ikinci çocuğunu doğurmak için gün sayarken son hali inanılmaz...

    Hürriyet Haber
    31.05.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:
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    Kiloları yüzünden 6 kez düşük yapmıştı Model oldu son hali inanılmazNext

    Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi.

    Etiketler: Sağlık , Model

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