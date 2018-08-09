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    Haberler >Dünya>Kiloları başına bela oldu, 6 kez düşük yapınca model oldu! Son hali inanılmaz...

    Kiloları başına bela oldu, 6 kez düşük yapınca model oldu! Son hali inanılmaz...

    Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi. 6 kez düşük yaptı yılmadı ve 71 kilo verdi. O şimdi ikinci çocuğunu doğurmak için gün sayarken son hali inanılmaz...

    Fotoğraf: Facebok-Twitter
    09.08.2018 - 07:11 | Son Güncelleme:
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    Kiloları başına bela oldu, 6 kez düşük yapınca model oldu Son hali inanılmaz...Next

    Polikistik over sendromu yüzünden hızla kilo alan bir anne, daha fazla çocuğa sahip olmak için vücut ağırlığının yarısını verdi.

    Etiketler: Sağlık , Model

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