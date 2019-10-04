Kilo vermek isteyenleri bekleyen tehlike: Başınıza bu gelebilir!

Durum böyle olunca ünlü ya da sıradan birçok kadın giydiklerini daha güzel taşıyabilmek için, kendilerini daha güzel hissetmek için hatta toplum baskısından kurtulmak için çareyi kilo vermekte buluyor. Bazıları için de ey iyi yöntem hızlıca fazla kilolardan kurtulmak. Ama işte bu tarz düşünenleri bekleyen büyük bir tehlike var.
Aniden gerçekleşen kilo kaybı insanı fiziksel olarak inceltse de özellikle belli bir yaştan sonra erken yaşlanmaya neden oluyor. Son dönemde aşırı kilo verdiği için yüzü sağlıksız bir görünüme bürünen ve olduğundan daha yaşlı görünenlere takılan ilginç de bir isim var: "Diyet surat."
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