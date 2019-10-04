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Kilo vermek isteyenleri bekleyen tehlike: Başınıza bu gelebilir!

Her ne kadar artık aksini savunan "bedensel pozitivizm" akımı ağırlığını iyiden iyiye hissettirse de hala incecik olmak birçok kadının en büyük hayali. Özellikle de gösteri dünyasında.

Öyle ki top model Heidi Klum bile yıllar önce "Kadınlar belli bir yaştan sonra biraz kilo almalı, biraz dolgun görünmeli" deyip kendisi bunun tam tersini yaptı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
04.10.2019 - 14:13 | Son Güncelleme:
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Kilo vermek isteyenleri bekleyen tehlike: Başınıza bu gelebilirNext

Durum böyle olunca ünlü ya da sıradan birçok kadın giydiklerini daha güzel taşıyabilmek için, kendilerini daha güzel hissetmek için hatta toplum baskısından kurtulmak için çareyi kilo vermekte buluyor. Bazıları için de ey iyi yöntem hızlıca fazla kilolardan kurtulmak. Ama işte bu tarz düşünenleri bekleyen büyük bir tehlike var.

Aniden gerçekleşen kilo kaybı insanı fiziksel olarak inceltse de özellikle belli bir yaştan sonra erken yaşlanmaya neden oluyor. Son dönemde aşırı kilo verdiği için yüzü sağlıksız bir görünüme bürünen ve olduğundan daha yaşlı görünenlere takılan ilginç de bir isim var: "Diyet surat."

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Etiketler: kilo kaybı , zayıflama , aşırı zayıflık

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