Kilo verince tanınmayacak hale geldiler!

Kilo verdiler, bazıları ise kilo vermekle kalmadı; kilo verdikçe takipçi kazanıp Instagram'dan para kazanmaya başladılar! İşte zayıflayarak inanılmaz derecede değişen ve üstüne de Instagram'dan para kazanmayı başaranların sıra dışı görüntüleri...
Adı Laura. Aylar önce neredeyse 140 kiloydu ve kalp rahatsızlıkları ortaya çıkınca çareyi zayıflamakta buldu. Instagram hesabı açtı ve zayıflama anlarını anbean paylaşarak yüz binlerce takipçiye ulaşıp internet fenomeni oluverdi! İşte adım adım inanılmaz değişimin görüntüleri... Son haline inanamayacaksınız!
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