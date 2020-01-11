Kilo verdi, tartışma konusu oldu

Bir dönemin ünlü şarkıcısı geçirdiği fiziksel değişimi sosyal medya hesabında gözler önüne serdi. Fazla kilolarından kurtulma biçimi ise tartışma yarattı.
INSTAGRAM, BACKGRID UK
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Bir dönem üyesi olduğu Atomic Kitten adlı müzik grubuyla üne kavuşan sonra da kariyerine TV yıldızı olarak devam eden Kerry Katona, verdiği kilolar sonucu geçirdiği değişimi Instagram takipçileriyle paylaştı. 39 yaşındaki Katona "Kontrolün benim elimde olduğunu daha önce hiç böylesine hissetmemiştim" dedi.
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Dört çocuk annesi Kerry Katona, yıllar boyunca kilo alıp vermesiyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada paylaştığı pozlarına bakılırsa da artık mücadelesini fazla kilolardan kurtulmak değil kaslarını geliştirmek konusunda veriyor.
Kerry Katona, geçirdiği bu değişimin sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da olumlu etki yarattığını belirtmekten geri durmuyor.
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Kerry Katona, kendi kontrolünü kendi ellerinde tuttuğunu da belirtip "Kendimi, duygularımı, kararlarımı ve refahımı kontrol konusunda daha önce hiç böyle hissetmemiştim" diye konuşuyor.
Her ne kadar Kerry Katona böylesine iddialı konuşsa da kilo verme biçimi tartışma konusu oldu.
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TV ünlüsü ve eski şarkıcı Katona, fazla kilolarını bir yandan özel antrenörüyle çalışarak bir yandan da iştah kestiği, açlık hissini azalttığı ve yağ yakmaya yardımcı olduğu ileri sürülen bir enjeksiyon kullanarak verdi. Bu sürecin egzersiz kısmı herkesten tam puan alırken ilaçla ilgili kısım ise tartışma yarattı.
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Kerry Katona'nın bu davranışı TV programlarında da eleştiri konusu oldu. Yıldızın, sağlıklı beslenme ve spor yerine sürekli bu yöntemle ilgili sosyal medya paylaşımları yapması da "sorumsuzluk" olarak nitelendirildi. Sağlık uzmanları Katona'yı insanları yanlış yönlendirmek ve hayatlarını tehlikeye atmakla suçlayıp "Sanki bu şekilde mucize yaratılıyormuş gibi gösteriyorlar. Fakat sağlıklı bir beslenme planı izlemeden ve düzenli spor yapmadan hiç kimse zayıflayamaz" dediler.
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Dört çocuk annesi Kerry Katona, özellikle hamileliklerinde aldığı kiloları vermekte hep zorlanmıştı. Katona 10 yıl önce böyle bir görünüme sahipti.