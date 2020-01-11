Kilo verdi, tartışma konusu oldu

Kerry Katona'nın bu davranışı TV programlarında da eleştiri konusu oldu. Yıldızın, sağlıklı beslenme ve spor yerine sürekli bu yöntemle ilgili sosyal medya paylaşımları yapması da "sorumsuzluk" olarak nitelendirildi. Sağlık uzmanları Katona'yı insanları yanlış yönlendirmek ve hayatlarını tehlikeye atmakla suçlayıp "Sanki bu şekilde mucize yaratılıyormuş gibi gösteriyorlar. Fakat sağlıklı bir beslenme planı izlemeden ve düzenli spor yapmadan hiç kimse zayıflayamaz" dediler.