Kıdemdeki vergi iadesine dikkat

İşverenle anlaşarak işinden ayrılıp kıdem tazminatı alanlardan yapılan Gelir Vergisi kesintileri iade edilecek. Bu konuda yasal düzenleme yapıldı fakat çoğu kişinin kafası karışık ve vergi iadesi alıp almayacağını bilmiyor.
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Bu tazminat çoğu zaman işveren tarafından sonlandırılan sözleşmeler neticesinde ödeniyor. Ancak, bazı durumlarda işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi (ikale sözleşmesi) durumunda da kıdem tazminatı ödeniyor.
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