Haberler >Ekonomi>Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?
Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?
Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor. Reforma ihtiyaç olduğu tüm kesimler tarafından kabul ediliyor. Ancak işçi sendikaları, aylık ücretin yüzde 8.33’üne denk gelen tazminat tutarında ısrar ediyor, işveren kesimi ise bu oranı düşürmeye çalışıyor.
PAZARTESİ günkü, ‘Tüm yönleriyle tamamlayıcı emeklilik ile kıdem tazminatı fonu’ başlıklı yazımda, kıdem tazminatı reformu kapsamında atılacak adımlara ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile kıdem tazminatının nasıl entegre edileceğine değindim.
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