Kıdem tazminatında ince hesap

Yıllarca çalışan sigortalıların güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı brüt maaşa ve memur maaşındaki artış oranına göre yükseliyor. Ancak tazminatı artıran yan ödemeler unutulmamalı. İşte merak edilen detaylar..
Kıdem tazminatı, SSK’lı (buna 4A’lı da deniyor) çalışanların belli şartları yerine getirmesi halinde hak ettiği bir ödeme. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde en az 1 yıl aralıksız çalışmak gerekiyor.
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