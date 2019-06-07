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Kıdem tazminatında emsal karar! İşte haklı fesih sayılan ve tazminat talep edilen haller
Sürekli gece vardiyasında çalıştırılan işçi istifa edip kıdem, izin ve ihbar gibi alacaklarını talep etti. İşveren tazminatı ödemeyi reddetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, istifayı haklı fesih saydı ve kıdemin ödenmesi gerektiğine hükmetti. Peki haklı fesih sayılan ve kıdem tazminatı talep edilen haller ne? İşte detaylar...
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