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Kıdem tazminatında emsal karar! İşte haklı fesih sayılan ve tazminat talep edilen haller

Sürekli gece vardiyasında çalıştırılan işçi istifa edip kıdem, izin ve ihbar gibi alacaklarını talep etti. İşveren tazminatı ödemeyi reddetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, istifayı haklı fesih saydı ve kıdemin ödenmesi gerektiğine hükmetti. Peki haklı fesih sayılan ve kıdem tazminatı talep edilen haller ne? İşte detaylar...

Kaynak: POSTA Gazetesi
07.06.2019 - 08:06 | Son Güncelleme:
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Kıdem tazminatında emsal karar İşte haklı fesih sayılan ve tazminat talep edilen hallerNext

EKSİK ÜCRET ÖDENİRSE

İşçinin ihbar süresine uymadan derhal ayrılmasını ve kıdem tazminatı almasını sağlayan koşullar var.

İş Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre bunlar şöyle:

Etiketler: mahkeme , karar , haberler

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