Kıdem tazminatı almayı planlayanlar dikkat! 4500 gün şartı var

Çoğu kişi,15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla işyerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünüyor. Ancak bu hata yılların birikimini alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var...
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