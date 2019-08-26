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Haberler >Ekonomi>Kıdem tazminatı almayı planlayanlar dikkat! 4500 gün şartı var

Kıdem tazminatı almayı planlayanlar dikkat! 4500 gün şartı var

Emekliliğinizi isteyeceğinizi belirterek kıdem tazminatınızı alıp işten ayrılabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar var.

Hürriyet Haber
26.08.2019 - 08:33 | Son Güncelleme:
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Kıdem tazminatı almayı planlayanlar dikkat 4500 gün şartı varNext

Çoğu kişi,15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla işyerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünüyor. Ancak bu hata yılların birikimini alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var...

Etiketler: kıdem tazminatı , emeklilik , işyeri , haberler

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