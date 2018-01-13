Kıbrıs’ın zaman tüneli: Girne Kalesi

Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Girne Kalesi, cezbedici mimarisinin yanı sıra tarihi ve kültürel dokusuyla adeta açık hava müzesini andırıyor. "Kıbrıs'ın incisi" Girne'nin en önemli sembollerinden kale, Akdeniz’de Orta Çağ’dan bugüne kalan en etkileyici yapılardan biri...
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