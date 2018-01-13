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    Haberler >Gündem>Kıbrıs’ın zaman tüneli: Girne Kalesi

    Kıbrıs’ın zaman tüneli: Girne Kalesi

    Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Girne Kalesi, cezbedici mimarisinin yanı sıra tarihi ve kültürel dokusuyla adeta açık hava müzesini andırıyor.

    AA
    13.01.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:
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    Kıbrıs’ın zaman tüneli: Girne KalesiNext

    Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Girne Kalesi, cezbedici mimarisinin yanı sıra tarihi ve kültürel dokusuyla adeta açık hava müzesini andırıyor. "Kıbrıs'ın incisi" Girne'nin en önemli sembollerinden kale, Akdeniz’de Orta Çağ’dan bugüne kalan en etkileyici yapılardan biri...

    Etiketler: Kıbrıs , KKTC , Girne Kalesi

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