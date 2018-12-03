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Keyifli başlayan gezinti kötü bitti! Buse Terim'in vale isyanı

Önceki gün ailesiyle Akmerkez’e giden Buse Terim Bahçekapılı, çıkışta valenin aracını getirmesini dondurucu soğukta 30 dakika bekledi. 2 yaşındaki kızının soğukta bekletilmesine sinirlenen Terim, duruma sosyal medyada isyan etti.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
03.12.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:
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Keyifli başlayan gezinti kötü bitti Buse Terimin vale isyanıNext

Önceki gün ailesiyle Akmerkez’e giden Buse Terim Bahçekapılı, çıkışta valenin aracını getirmesini dondurucu soğukta 30 dakika bekledi. 2 yaşındaki kızının soğukta bekletilmesine sinirlenen Terim, duruma sosyal medyada isyan etti.

Etiketler: Volkan Bahçekapılı

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