Keyifli başlayan gezinti kötü bitti! Buse Terim'in vale isyanı
Önceki gün ailesiyle Akmerkez’e giden Buse Terim Bahçekapılı, çıkışta valenin aracını getirmesini dondurucu soğukta 30 dakika bekledi. 2 yaşındaki kızının soğukta bekletilmesine sinirlenen Terim, duruma sosyal medyada isyan etti.
Önceki gün ailesiyle Akmerkez’e giden Buse Terim Bahçekapılı, çıkışta valenin aracını getirmesini dondurucu soğukta 30 dakika bekledi. 2 yaşındaki kızının soğukta bekletilmesine sinirlenen Terim, duruma sosyal medyada isyan etti.
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