Keşke yansaydı o fotoğraflar!

O hem modern çağların masal prensesi hem de bir moda ikonu. Kibar gülümsemesi, bazen defalarca giydiği ama yeni parçalarla ustaca kombinlediği kıyafetleriyle tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde toplayan bir genç kadın.
Ayakkabısından takılarına, saç modelinden ruj rengine kadar taklit edilen bir tarzın öncüsü. Peki ya İngiliz sarayının büyük gelini Kate Middleton, 20'li yaşlarında nasıldı dersiniz? Görüntüsü, kıyafet tercihleri, yaşam biçimi? Elbette şimdikinden çok farklıydı.
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