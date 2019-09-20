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'Kerimcan’ın siteden atılması olacak iş değil'

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Çok konuşulan görüntülerin ardından Durmaz, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. İddiaya göre Kerimcan o görüntülerin ardından oturduğu siteden de atıldı. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Kerimcan'ı siteden atılmasını köşesine taşıdı.

Cengiz SEMERCİOĞLU
20.09.2019 - 08:35 | Son Güncelleme:
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Kerimcan’ın siteden atılması olacak iş değilNext

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Çok konuşulan görüntülerin ardından Durmaz, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. İddiaya göre Kerimcan o görüntülerin ardından oturduğu siteden de atıldı. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Kerimcan'ı siteden atılmasını köşesine taşıdı.

Etiketler: kerimcan durmaz kimdir , Kerimcan Durmaz ev , Kerimcan Durmaz site

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