Kendisi hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan Arto adıyla bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı tehdit ettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. Tehdite azmettirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Durmaz savunmasında, "Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir talebim olmadı" dedi.
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