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    Haberler >Gündem>Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı

    Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı

    Kendisi hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan Arto adıyla bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı tehdit ettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. Tehdite azmettirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Durmaz savunmasında, "Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir talebim olmadı" dedi.

    Ayşegül USTA (HÜRRİYET) - DHA
    22.10.2019 - 16:57 |Son Güncelleme:
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    Etiketler: son dakika haberler
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