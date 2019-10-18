Kerem değil manşetler üzdü

Kerem Bürsin’in “Yaşamayanlar”daki rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’yla ilgili “Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor, sonra da gel beni öp diyordu” açıklaması ses getirdi. Şahinkaya, önceki gün City’s’de konuyla ilgili soruları yanıtladı:
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