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'Kepçe' dediği kulaklarını yapıştırarak hafızalara kazınmıştı: O artık anaokulu sahibi

2000'lerin başında Türkiye'nin en göz önünde modellerinden biriydi. Yaptığı işler bir yana, bir dönem görüntüsünü beğenmediği ve 'kepçe' diye tanımladığı kulaklarını Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de üstüne sprey sıkarak hastanelik olunca magazin gündeminde ilk sıralara yükselmişti.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
29.05.2019 - 11:18 | Son Güncelleme:
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Kepçe dediği kulaklarını yapıştırarak hafızalara kazınmıştı: O artık anaokulu sahibiNext

Şimdi ise onun için spot ışıkları altındaki eski günler çoktan geride kaldı. Gösteri dünyasının merkezi İstanbul'un dışında, Mersin'de evli, mutlu ve çocuklu bir hayatı var. Üstelik de çok sevdiği bir işi yapıyor. Bir anaokulu işletiyor.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: Doğa Bekleriz , model , manken

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