Haberler >Kelebek >Magazin>'Kepçe' dediği kulaklarını yapıştırarak hafızalara kazınmıştı: O artık anaokulu sahibi
'Kepçe' dediği kulaklarını yapıştırarak hafızalara kazınmıştı: O artık anaokulu sahibi
2000'lerin başında Türkiye'nin en göz önünde modellerinden biriydi. Yaptığı işler bir yana, bir dönem görüntüsünü beğenmediği ve 'kepçe' diye tanımladığı kulaklarını Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de üstüne sprey sıkarak hastanelik olunca magazin gündeminde ilk sıralara yükselmişti.
Şimdi ise onun için spot ışıkları altındaki eski günler çoktan geride kaldı. Gösteri dünyasının merkezi İstanbul'un dışında, Mersin'de evli, mutlu ve çocuklu bir hayatı var. Üstelik de çok sevdiği bir işi yapıyor. Bir anaokulu işletiyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.