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    Kent hazır... 18 yıl sonra bir ilk olacak

    Diyarbakır'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşanıyor. Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden çok sayıda sporsever Diyarbakır'a geldi.

    DHA - AA
    10.05.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:
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    Kent hazır... 18 yıl sonra bir ilk olacakNext

    Yeni yapılan Diyarbakır Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinden çok sayıda sporsever Diyarbakır'a geldi.

    Etiketler: final maçı , gündem

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