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    Kendisini ilk kez 21 yaşında aynada gördü

    BURSA'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi.

    DHA
    19.10.2019 - 14:26 |Son Güncelleme:
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    Kendisini ilk kez 21 yaşında aynada gördüNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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